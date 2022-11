Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E: la mostra a Fondi

Orario non disponibile

Quando Dal 26/11/2022 al 14/01/2023 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Castello Caetani di Fondi continua a ospitare prestigiosi eventi culturali, spettacoli dal vivo, concerti, e mostre di altissimo livello.

Proseguendo questo percorso virtuoso, sarà inaugurata sabato 26 novembre la mostra “Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E” organizzata dai Club Per l’Unesco di Roma e Terracina con il patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Monti Aurunci, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

In esposizione 40 xilografie giapponesi risalenti al periodo tra XV e il XIX e provenienti da collezioni private. Queste xilografie sono arrivate in Italia nel corso dei secoli, sin dai primi viaggi in oriente effettuati da avventurieri particolarmente sensibili all’arte.

Questo tipo di arte così delicato, quello dell’ Ukyo-E nominato il mondo fluttuante, raffigura diversi tipi di soggetti dai ritratti femminili a quelli degli attori Kabuki, scene di vita quotidiana, momenti intimi e a volte anche erotici, e i lottatori di sumo. Da queste xilografie si può imparare molto sui costumi tradizionali nipponici: dal modo di vestire alle acconciature, dagli atteggiamenti, alla vita famigliare e sociale.

Un vero e proprio percorso alla scoperta di un popolo, della sua storia raccontate dalla sensibilità di artisti che hanno saputo influenzare addirittura l’impressionismo francese (sono espliciti i richiami all’Ukyo-E in Van Gogh, Monet, Renoir e nei primissimi lavori di Giacomo Balla).

Nel corso della mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 14 gennaio, saranno organizzati incontri con i rappresentanti dei Club per L’UNESCO di Roma e Terracina e visite guidate per le scuole secondarie.

L’appuntamento

È dunque al Castello Caetani di Fondi sabato 26 novembre alle ore 19.00 per l’inaugurazione e fino al 14 gennaio.

Immagine di apertura su licenza Creative Commons