Hysteria Festival: il Centro Donna Lilith per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Avvicinandosi al 25 novembre Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Centro Donna Lilith da sempre attivissimo sul territorio per aiutare e tutelare le donne vittime di violenza ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica circa questo tema sempre troppo attuale, organizza l’Hysteria Festival – rivendichiamo la nostra rabbia.

Un titolo emblematico che parla non solo di fraintendimenti, soprusi e stereotipi purtroppo non ancora superati, ma che è un grido liberatorio contro chi crede che il femminismo sia un movimento inutile e composto da esaltate.

Dunque un festival per ribadire la parità dei diritti, il diritto di vedere riconosciuto il diritto di autodeterminarsi, di valere come esseri umani senza distinzioni di genere.

Tre appuntamenti che parlano di cultura e diritti: si parte sabato 18 novembre con la mostra fotografica “Mirada de Mujer” del collettivo cileno Miriam che si terrà presso lo Spazio Culturale Nicolosi di Latina. Una mostra di oltre 44 scatti divisi in 4 cicli che mostrano il punto di vista femminile di Danie Márquez Méndez, Gabriela González Canessa, Isidora Torrealba Ramírez, Manne Stoller, Paulina Monteiro, María Eugenia Téllez Cardemil, Rocío Arcos French, Simona Strozzi.

Si proseguirà martedì 21 novembre al teatro Gigi Proietti di Priverno con un laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni realizzato in collaborazione con Matutateatro per riflettere insieme sugli stereotipi di genere in modo che le nuove generazioni crescano privi di queste restrizioni sociali e culturali. I posti sono limitati, per iscriversi inviare una mail a info@centrodonnalilith.it

Ultimo appuntamento sarà mercoledì 22 novembre al Geena di Latina con l’incontro “Violenza di genere: perché ci riguarda tutt3” che vedrà intervento degli attivisti Lucha y Siesta che ha creato nel 2008 il centro antiviolenza Casa delle Donne e MICA Macho portavoce degli uomini stanchi del maschilismo e di una virilità legata agli stereotipi di genere. A seguire si esibirà Francesca Polli. È possibile prenotare il tavolo, chiamando il 3924454367