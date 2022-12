I Custodi del Tempo: proiezione in anteprima del documentario su Latina

Sarà proiettato in anteprima presso la curia vescovile di Latina il documentario "I Custodi del Tempo - Dalla Palude al Novantesimo” diretto da Enrico De Devitiis.

La storia presenta tre gradi di narrazione che si dipanano attraverso la voce dei tre protagonisti: la città di Latina che osserva dall’alto, un intervistatore che dialoga con alcuni custodi della memoria storica locale e una ragazza che percorre in bicicletta le vie della città, ricordando nomi e origini di fontane, piazze e monumenti.

Un omaggio alla città di Latina in occasione dei suoi 90 anni, un documentario che racconta la sua storia attraverso le testimonianze dei suoi cittadini: professionisti, insegnanti, artisti, giornalisti.

Aneddoti, ricordi, memorie si fondono a documenti e dati per confluire nella Storia di una città giovane ma che ne ha viste già tante, senza mai smettere di far parlare di sé in modo controverso, scatenando accesi dibattiti, odio e amore.

L’appuntamento

È per mercoledì 21 dicembre alle ore 16.00 presso l'aula San Marco della Curia Vescovile. L’ingresso è gratuito, la prenotazione consigliata al numero 329 3384118.