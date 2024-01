I due Papi in scena al Teatro D’Annunzio

Prosegue la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio, a cura del Comune di Latina e realizzata in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Domenica 21 gennaio andrà in scena uno spettacolo tratto dal film prodotto dalla piattaforma Netflix, I due Papi, scritto da Antony McCarten, che ha ricevuto il Premio Oscar per Bohemian Rhapsody, autore anche de L’ora più buia e La teoria del tutto.

Era il 2013 quando Benedetto XVI sbalordiva il mondo con le sue dimissioni, le prime dopo più di sette secoli. Cosa ha spinto il più tradizionalista dei Papi alla rinuncia e a consegnare la cattedra di Pietro al radicale ed empatico cardinale argentino?

Fra documento storico, humor e dramma, lo spettacolo ripercorre non solo i giorni frenetici che portarono dalla rinuncia di Benedetto all’elezione di Francesco, ma anche le “vite parallele” di due uomini molto diversi, accomunati dallo stesso destino. E, soprattutto, ci racconta la nascita di un’amicizia - speciale e inaspettata - fra due personalità fuori dall’ordinario.

Uno spettacolo ironico, incalzante e profondo, si tratta del testo teatrale di Anthony McCarten, poi trasposto al cinema e candidato come migliore sceneggiatura agli Oscar e ai Golden Globe. La trasposizione italiana, unica al mondo autorizzata da McCarten, è a cura del regista Giancarlo Nicoletti, vincitore del Premio Nazionale “Franco Enriquez” per la Miglior Regia, è arricchita dall’imponente scenografia di Alessandro Chiti, che riproduce dai giardini di Castel Gandolfo alla terrazza di San Pietro fino all’iconica Cappella Sistina, ha ricevuto il Premio “Mulino Fenicio” per la Migliore Scenografia.

In scena due grandi attori del panorama teatrale italiano Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo.

L’appuntamento

È per domenica 21 gennaio presso il Teatro D’Annunzio di Latina alle ore 18.30. I biglietti sono acquistabili online sul circuito Ticketone, e presso il botteghino del teatro (aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19, e nei giorni di spettacolo da 1 ora prima). Per informazioni sono a disposizione l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com e il numero di telefono 0773 652642