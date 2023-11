In scena a Formia la commedia “I Muratori”

biglietto intero € 20.00 ridotto under 35 € 15.00

Prezzo biglietto intero € 20.00 ridotto under 35 € 15.00

Prosegue Senza Sipario presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia, la stagione teatrale realizzata dal Comune di Formia in collaborazione con ATCL circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC-Ministero della Cultura e Regione Lazio, e il Teatro Bertolt Brecht.

In scena sabato 11 novembre la commedia I Muratori di Edoardo Erba, in scena Massimo De Matteo, Francesco Procopio, Angela De Matteo diretti da Peppe Miale.

Lo spettacolo mostra due muratori intenti a chiudere il palcoscenico di un teatro in disuso con un muro, si tratta di un abuso per ampliare il magazzino del supermercato adiacente, che viene perpetuato nottetempo.

Mentre i due tentano di chiudere questo luogo magico, questa sorta di profanazione scatena strane presenze che muovono nel profondo i due, a complicare ulteriormente la situazione arriva una enigmatica signorina.

Lo spettacolo è una commedia molto divertente che offre anche momenti di grande poesia, è un inno d’amore verso il teatro che parla anche di amicizia, conflitti sociali e rivincita.

L’appuntamento

È per sabato 11 novembre alle ore 20.30 presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3273587181 e l’indirizzo email tbbcomunicazione@gmail.com. I biglietti in prevendita possono essere acquistati presso la libreria Fuori Quadro (da lunedì a sabato 10-13/17-20) o presso la sede del Teatro Bertolt Brecht (mercoledì, giovedì e venerdì 17-20).