Il Giardino delle Storie in Comune: tornano i volontari di Nati per Leggere

Tornano le iniziative di Nati per Leggere, dopo un anno di stop forzato i volontari dello splendido progetto che promuove la lettura tra i giovani, che insegna l’atto d’amore di leggere ai propri bambini tornano a incontrare grandi e piccini con una bella iniziativa ospitata nei Giardini del Palazzo Comunale di Latina.

Per tre venerdì consecutivi, il 4, l’11 e il 18 giugno, si terrà l'iniziativa Il Giardino delle Storie in Comune una serie di incontri dedicati ai bambini da 0 a sei anni, alle mamme in dolce attesa e alle famiglie.

Dalle 17.30 alle 18.15 si sperimenterà una nuova modalità di condivisione delle letture dovuta al rispetto delle norme anti COVID-19, si potrà comunque percepire come leggere insieme sia importante per lo sviluppo intellettivo, emotivo e sociale dei bambini, oltre ad essere molto divertente.

L’ingresso è libero però con posti limitati, per partecipare occorre prenotare il proprio posto inviando una email all’indirizzo npl.latina@gmail.com.

