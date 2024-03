Famiglie a teatro: a Priverno va in scena il Mago di Oz

Nuovo appuntamento con l’edizione primaverile di Famiglie a Teatro ospitata dal Teatro Gigi Proietti di Priverno, rassegna a cura di Matutateatro.

In scena sabato 23 marzo alle 17.30 lo spettacolo “Il Mago di Oz” del Teatro Bertolt Brecht di Formia, con Sara Petrone, Chiara Laudani, Maurizio Stammati.

Lo spettacolo è liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum dal quale fu tratto il famoso film del 1932 “The Wizard of Oz”, in cui si raccontano le avventure di Dorothy, giunta in questo fantastico mondo a seguito di un uragano che ha fatto volare via la sua casa.

Lo spettacolo racconta dello stravagante dottor Pirolozzi che cerca di aiutare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del romanzo/film attraverso una incredibile messa in scena dell’avventura nel mondo di Oz.

In scena attori diretti da Maurizio Stammati e i bei pupazzi realizzati da Ada Mirabassi che si aggirano nella coloratissima scenografia di Marco Mastrantuono sulle note delle musiche composte da Giordano Treglia. Un modo pieno di fantasia che incanterà grandi e piccini.

L’appuntamento

È per sabato 23 marzo alle ore 17.30 presso il Teatro Gigi Proietti di Priverno. Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630.