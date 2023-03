“Il Mare di Lucio”: a Formia eventi per gli 80 anni di Dalla. Visite sulla barca “Brilla & Billy”

Incontri, eventi, animazioni musicali e iniziative con le scuole: in occasione del suo 80esimo compleanno Formia ricorda Lucio Dalla. Saranno due giorni di appuntamenti, quelli del 3 e 4 marzo, organizzati dal Comune che vuole rendere omaggio al grande artista bolognese; appuntamenti che sono stati organizzati negli spazi del Comune e della sua ultima barca di 23 metri costruita nel 2003 attualmente ormeggiata presso il Molo Azzurra del porto di Formia.

Per Dalla la “Brilla & Billy” (dal nome dei suoi inseparabili labrador) non era solo un “semplice” yacht ma rappresentava la sua casa estiva, in cui il cantautore amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre; un vero e proprio studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni, tra cui un capolavoro come Caruso.

“Il Mare di Lucio”, così si chiama la rassegna curata per questa seconda edizione da Assonautica Latina e Pro Loco Città di Formia, inizierà venerdì 3 marzo con incontri musicali curati dall’etnomusicologo Ambrogio Sparagna, insieme agli studenti dell’IIS Fermi-Filangieri. Dal mattino di sabato 4 marzo la musica di Dalla verrà diffusa per le vie del centro della città in vari esercizi commerciali e negli spazi comunali. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, per far rivivere le emozioni che ancora oggi Lucio Dalla sa regalare, sarà possibile visitare la sua ultima barca “Brilla & Billy” e ascoltare le indimenticabili canzoni del cantautore bolognese diffusi nell’area antistante l’imbarcazione, guidati dall’armatore Gianni Gargano, attuale proprietario dello yacht.

Dalle 19 alle 20, infine, presso la Sala comunale Falcone -Borsellino (piazzetta Municipio) avrà luogo un incontro con i sindaci del territorio per l’istituzione comune della “Giornata del 4 marzo dedicata a Lucio Dalla”, a cura del critico musicale Max Guadalaxara. Ospite speciale della serata sarà la cantante Francesca Maresca, voce di Sorrento, ambasciatrice del bel canto italiano nel mondo. Con la presenza di questa straordinaria interprete si darà vita a un originale gemellaggio artistico e di mare tra Formia, il Golfo di Gaeta e la Penisola Sorrentina, in collaborazione con il Premio “Dalla-Caruso”, l’importante evento culturale curato da Dante Mariti, che da anni è dedicato ai due grandi artisti.

“Già nel 2022 abbiamo voluto omaggiare un grande artista legatissimo al nostro territorio, al nostro mare - ha commentato con emozione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo -. Quest’anno, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, lo ricordiamo attraverso una serie di eventi collegati alla sua iconica figura. Un personaggio unico nel suo genere che ci ha accompagnato nella sua vita con i suoi celebri brani. Era molto affezionato a Formia e già negli anni ‘60 venne qui per esibirsi insieme al gruppo musicale ‘The Flippers’. Con la sua barca ha sempre battuto queste rotte: nei suoi giri abituali il Golfo era la sua meta preferita, un mare sicuro dove trascorrere le sue giornate”.