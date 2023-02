Il Peso delle Parole: al D’Annunzio l’incontro organizzato dal Centro Donna Lilith

In occasione del 37esimo anniversario della costituzione, il Centro Donna Lilith di Latina organizza un incontro speciale per trattare un tema sempre più di scottante attualità: “Il Peso delle Parole” durante il quale interverranno tre importanti esperte di linguaggio e comunicazione Vera Gheno, Isabella Borrelli e Djarah Kan.

Negli ultimi tempi, complice un uso sconsiderato dei social, la comunicazione tra le persone si è tinta di colori cupi, toni spesso spiacevoli, aggressività e arroganza che non poche volte è sfociata in denunce e successive condanne. Ma non tutti sanno difendersi e reagire, molti soccombono agli insulti, alle prese in giro, soprattutto i più giovani.

I cosiddetti “leoni da tastiera”, i nuovi bulli non hanno ben chiaro il valore che hanno le parole, il male che possono fare ed è importante che si sensibilizzi l’opinione pubblica su un uso consapevole del linguaggio e dei mezzi di comunicazione. Chi se non il Centro Lilith, da sempre in prima linea per contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione, poteva organizzare un incontro del genere?

L’idea, nata dal Gruppo di Lettura del Centro, è quella di opporsi a ogni forma di violenza legata al genere, all’orientamento sessuale, alle diversità, sottolineando l’importanza del linguaggio nella creazione dell’identità.

È per questo che sabato 4 febbraio sono state invitate a parlare sul palco del Teatro D’Annunzio esperte in questo campo: Vera Gheno, la sociolinguista e traduttrice dall’ungherese ed esperta di comunicazione mediata dal computer, ritenuta attualmente una delle voci più autorevoli della linguistica, con all’attivo una serie di pubblicazioni sul tema; Isabella Borrelli, strategist di comunicazione specializzata nel digitale e nella comunicazione politica, attivista femminista intersezionale. Speaker sui palchi del TEDx, docente universitaria, premiata recentemente da GAYCS come una delle comunicatrici digitali più influenti del 2022, per Ladynomics è una delle 140 femministe italiane nel 2019, per StartUp Italia una delle 1000 donne che stanno cambiando l’Italia; Djarah Kan, autrice del libro “Ladri di Denti”, pubblicato da People Edizioni. Un libro intenso, con una scrittura chiara, a tratti dura, dove Djarah racconta la sua vita a Castel Volturno. La strage del 2008, la scuola, la madre, il suo essere qui e prendere consapevolezza che attraverso la scrittura si può divenire quello che si vuole.

L’appuntamento

È per sabato 4 febbraio alle ore 16.00 presso il Teatro D’Annunzio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’incontro sarà preceduto dal firma copie con le autrici, per chi fosse interessato alle loro pubblicazioni e non ha avuto occasione di leggerle, potrà acquistarle direttamente in teatro nello stand allestito da “La Mia Libreria”.