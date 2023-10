Al Moderno di Latina Michele La Ginestra ne Il Piacere dell’Attesa

Dopo la pausa estiva torna l’attesa stagione di prosa 2023-2024 del Teatro Moderno di Latina diretto da Gianluca Cassandra che poterà a Latina grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

Si parte dunque con un caro amico del Teatro Moderno, Michele La Ginestra in scena con Il Piacere dell’attesa, una piacevole commedia, diretta da Nicola Pistoia, che invita a riflettere sullo scorrere del tempo e sui ritmi frenetici della modernità.

Protagonista dello spettacolo è Giacomo un giardiniere che passa le sue giornate nel suo vivaio e qui il tempo è scandito dai ritmi della natura, per lui l’attesa non è una perdita di tempo ma una parte importante del ciclo biologico di ogni essere vivente. Accanto a lui il suo assistente Aldo, interpretato da Francesco Stella, che invece sembra vivere il tempo secondo la routine scandita dalla madre.

Nella tranquilla esistenza di Giacomo e Aldo arriva la 40enne Camilla, interpretata da Manuela Zero, una donna in carriera che pensa sempre al lavoro anche nei momenti di pausa.

Come sempre le repliche sono quattro per accontentare il vasto pubblico del Teatro Moderno.

L’appuntamento

È per venerdì 13 ottobre alle ore 21.00, sabato 14 alle ore 17 e alle ore 21.00 e domenica 15 ottobre alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero di telefono 0773 66 05 50, l’indirizzo email info@modernolatina.it. I biglietti sono disponibili on line sul circuito Ciaotickets.