Il profumo dell’Ultimo Tango in scena a Sermoneta

Proseguono per tutto il mese di settembre gli eventi nel fine settimana a Sermoneta. In programma per sabato 18 lo spettacolo teatrale “Il profumo dell’ultimo tango”, tratta dal romanzo omonimo di Gian Luca Campagna.

La compagnia Palco 19 di Simona Serino porterà in scena, in quattro atti che uniscono teatro, musica e letteratura, le vicende dello strampalato detective italoargentino José Cavalcanti. L’uomo sarà chiamato a indagare in una tentacolare Buenos Aires degli anni Settanta su un caso nuovo ma che affonda le sue radici a 40 anni prima, tra giustizia, vendetta, perdono nell’eterna lotta tra Bene e Male, cercando di far affiorare storie dimenticate, con la memoria e la testimonianza utilizzata come antidoto all’indifferenza e all’oblio, unita alla ricerca dell’identità e ai diritti umani calpestati.

Sul palco Juri Battisti (nel ruolo di José Cavalcanti), Mariangela Rosa, Francesca Castaldi, Martina Dora Sanguigni, Giorgio Bastonini, Giorgio Bròcani e lo stesso Gian Luca Campagna, per la regia di Simona Serino.

L’appuntamento

È per sabato 18 settembre alle ore 20.45 presso il Belvedere. L’ingresso è gratuito.