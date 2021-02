Il Redentore di Formia: escursioni e visite guidate

È uno dei più affascinanti e frequentati sentieri dei Monti Aurunci sia per gli aspetti storici e religiosi che per quelli paesaggistici ed ambientali. Immersi in una bassa vegetazione con arbusti di salvia ed elicrisi, è possibile spaziare con lo sguardo fino all'orizzonte, da una parte verso le isole campane e l'imponente Vesuvio, dall'altra verso le isole pontine. Meraviglioso affaccio sia sul golfo di Gaeta che sulla città di Formia.

Un percorso che rigenera non solo il corpo ma anche lo spirito organizzato per domenica 28 febbraio dalla Indiana Trek

๐‘ซ๐’‚๐’•๐’Š ๐‘ป๐’†๐’„๐’๐’Š๐’„๐’Š ๐‘ป๐’๐’•๐’‚๐’๐’Š – Percorso: sentiero con staccionate Distanza: 10 km Dislivello: +600 m Durata totale: 6 ore Difficoltà:E (escursionistica )

๐‘จ๐’‘๐’‘๐’–๐’๐’•๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’ – ORA : 09:15 coincide con il punto di partenza escursione Rifugio Pornito Via Redentore, 4, 04023 Maranola LT ๐‘ฌ๐’’๐’–๐’Š๐’‘๐’‚๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’ :

๐‘ถ๐’ƒ๐’ƒ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‚๐’•๐’๐’“๐’Š – Scarpe da trekking calzatura alta, Impermeabile, Zaino, 1, 5 litri di acqua, snak varie,pranzo al sacco.

๐‘ช๐’๐’๐’”๐’Š๐’ˆ๐’๐’Š๐’‚๐’•๐’Š – Abbigliamento consoni per la stagione ed improvvisi cambi di temperature. Bastoncini da Trekking, lampada frontale, Guanti, Ricambio intimo t-shirt, Occhiali, Protezione solare, integratori, Macchina Fotografica

๐™‹๐™ง๐™š๐™ฃ๐™ค๐™ฉ๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™ž - Obbligatoria la prenotazione Entro le 19:00 di venerdi 26 febbraio Numero posti disponibili 20 * ๐—ค๐˜‚๐—ผ๐˜๐—ฎ : ๐Ÿญ๐Ÿฎ€

– ๐‘ฎ๐’–๐’Š๐’ ๐’† ๐‘จ๐‘ฐ๐‘ฎ๐‘จ๐‘ฌ – LA532 - Fabio Campoli – 3391860161 LA531 - Stefania Fabrizi – 3929368900 Guide Ambientali Escursionistiche iscritte al Registro Nazionale AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali, operanti nel settore in base alla Legge 14 gennaio 2013, n°4 Polizza professionale RC

๐‘ป๐’“๐’‚๐’”๐’‘๐’๐’“๐’•๐’Š – Siamo in emergenza Covid-19, verrà applicato il protocollo anti contagio. Non si può effettuare il car sharing. Il viaggio per le località è effettuato con automobili private. Max 2 individui per auto con mascherina indossata, disposti in diagonale. Le spese vanno divise in parte equa dagli occupanti.

๐‘ฐ๐‘ด๐‘ท๐‘ถ๐‘น๐‘ป๐‘จ๐‘ต๐‘ป๐‘ฌ – Percorso adeguato a chiunque possegga una buona condizione pisco-fisica e abbia a disposizione un abbigliamento idoneo.

๐‘ต.๐‘ฉ. In caso di condizioni meteorologiche avverse o in presenza di elementi di pericolo per l’incolumità dei partecipanti l’escursione potrebbe essere modificata o annullata a insindacabile giudizio della guida.