Il Tempo delle Donne: premiazioni e sfilate di moda per celebrare l’ingegno femminile

Arriva al Centro Commerciale Agora di Latina una iniziativa pensata in occasione della Giornata Internazionale delle Donne: Il Tempo delle Donne.

Un comitato promotore tutto al femminile ha deciso di organizzare un pomeriggio di appuntamenti per sensibilizzare il pubblico circa il sempre attuale tema della violenza sulle donne, in particolare quella domestica, una celebrazione per ribadire la parità dei diritti e delle opportunità di cui tutti gli esseri umani dovrebbero godere.

Di particolare ispirazione per le organizzatrici è stata la figura dell’artista messicana Frida Kahlo, la vita della pittrice infatti è stata costellata di esperienze dolorose dalle quali è riuscita a rinascere proprio grazie a un profondo lavoro su sé stessa che ben si nota nei suoi celebri autoritratti e alla libertà di pensiero e indipendenza, non comuni per l’epoca.

Il pomeriggio di iniziative, che si terranno proprio venerdì 8 marzo, partirà alle ore 16.00 con una serie di interventi, vedrà i suoi momenti clou in una sfilata di abiti realizzati da artigiani locali per l’occasione e con la premiazione di alcune donne che nel 2023 si sono distinte per capacità, merito e successo nel raggiungimento degli obiettivi, dimostrando la loro abilità nel ricoprire diversi ruoli nella società.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 8 marzo presso il Centro Commerciale Agora di Latina a partire dalle ore 16.00