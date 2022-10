Alla Stoà si parla di benessere: In Forma Mangiando

L’Italia tra le tante virtù e bellezze è ricordata anche come il Paese del mangiar bene, della dieta mediterranea, e la nostra provincia grazie alle eccellenze locali offre la possibilità di seguire una dieta sana, ricca di prodotti di stagione e a km zero.

Di alimentazione sana, benessere e cibi per rimanere in forma si parlerà sabato 22 ottobre alla Stoà di Latina con l’evento In Forma Mangiando.

Esperti del settore parleranno degli alimenti prebiotici, ovvero molti tipi di cereali, gli asparagi, i porri, aglio e cipolla, carciofi, cicoria e molti altri che favoriscono, se assunti in quantità adeguata, una sana costituzione della flora batterica intestinale. Si farà particolare riferimento ai cibi italiani e all’ingegno dei cuochi nostrani che hanno ideato una cucina sana, finalizzata al benessere della persona e della prevenzione di varie patologie, tutta made in Italy.

Nel corso del pomeriggio sarà proiettato un documentario che parla dei rischi di un consumo eccessivo di carboidrati e zuccheri raffinati e si terrà una gustosa degustazione di cibi a basso contenuto di carboidrati.

L’appuntamento

È per sabato 22 ottobre alle ore 17.30 presso la Stoà di Latina, per partecipare è necessaria la prenotazione contattando i numeri 3776773441 e 3403209442. Per la degustazione è previsto un contributo di 7 euro.