Merenda a teatro: a Opera Prima si va “In viaggio con Dante”

Presso il piccolo ma accogliente teatro di Opera Prima torna la rassegna Teatro a Merenda, un appuntamento amato e atteso sia dai bambini che dagli adulti.

In programma per domenica mattina lo spettacolo In Viaggio con Dante, si tratta di un progetto che consta di tre appuntamenti distinti che porteranno alla scoperta dell’universo dantesco grandi e piccini. Con un linguaggio adatto, si racconteranno le avventure del Vate nei tre mondi dell’aldilà.

Un appuntamento che divertirà sia i più piccolo che i genitori che vedrà protagoniste Agnese Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri. Lo spettacolo è adatto a bambini dai 6 anni in su.

L’appuntamento

È per domenica alle ore 11.00 presso il Teatro di Opera Prima a Latina.