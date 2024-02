Incontro con il generale Vannacci a Latina

Appuntamento di grande attualità al Circolo Cittadino di Latina che ospiterà la presentazione di una delle pubblicazioni più discusse dell’ultimo anno “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci (in una foto di repertorio LaPresse).

Il tomo, che ha una "buona parola" per tutti, donne, omosessuali, extracomunitari solo per citare alcune delle “categorie” prese in oggetto, sarà il punto di partenza di un dibattito che si svolgerà a Latina mercoledì 28 febbraio alle ore 17.30.

L’appuntamento con l’incontenibile generale, recentemente indagato per peculato e truffa, nonché per istigazione all'odio razziale, è organizzato dall’Associazione Enrico Mattei, presieduta da Carlo Battaglia, a intervistarlo ci sarà il direttore di Latina Oggi Tonj Ortoleva.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli adepti delle teorie esposte dal generale e per tutti coloro che al contrario aborriscono certe idee.