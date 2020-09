Insieme da 70 anni: la CISL di Latina ricorda la sua attività sul territorio

Un traguardo importante quello che la CISL Latina si appresta a festeggiare: i 70 anni di presenza attiva sul territorio con una tre giorni di appuntamenti: dibattiti e proiezioni cinematografiche.

Tre giorni per condividere spunti, fatti, opinioni e traguardi raggiunti in questi anni, cercando di capire meglio la società moderna e trovando spunti per affrontare al meglio le situazioni che quotidianamente interessano i cittadini.

L’appuntamento

È dal 4 al 6 settembre presso il Parco Berlinguer a Latina.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 4 settembre

ore 19.00 "La CISL di Latina si racconta"

Gli ultimi 40 anni della CISL raccontati dai protagonisti.

Partecipano: Oberdan Ciucci ex Segretario Generale CISL Dario Roncon ex Segretario Generale CISL Pasquale Verrengia ex Segretario Generale CISL Giorgio Alessandrini ex Segretario Confederale Salvatore D’Incertopadre ex Segretario Generale CGIL Pietro Pirone ex Segretario UIL Sergio Viceconte ex Direttore Confindustria Latina Ci saranno testimonianze dei vari Dirigenti Sindacali.

Conduce la serata Egidio Fia, Direttore Lazio TV.

A seguire la proiezione del film 7 Minuti di Michele Placido

Sabato 5 settembre

ore 19:30 "Serata per la legalità"

Nonostante i colpi inferii alla malavita locale, ritorna il problema con il Procuratore Giuseppe Cario messo sotto scorta.

Partecipano: Maurizio Falco Prefetto di Latina, Michele Spina Questore di Latina, Marco Picca Presidente di FederLazio, Damiano Coletta Sindaco di Latina, con il contributo dei Segretari di CGIL CISL e UIL.

Conduce la serata Egidio Fia, Direttore Lazio TV.

A seguire la proiezione del film Suburra di Stefano Soliima.

Domenica 6 settembre

ore 19 "Cerimonia finale"

Premiazione dei delegati e Dirigenti sindacali.

Partecipano: Enrico Coppotelli Segretario Generale CISL Lazio, Paolo Terrinoni Segretario Generale Regionale Fnp. Presenzierà anche il Segretario Confederale della CISL Andrea Cuccello

Conduce la serata Antonella Melito

A seguire la proiezione del film “Latina/Littoria” di Gianfranco Pannone, uno spaccato della vita politica negli anni 2000

