Jazz Art & Architecture: on line quattro concerti in quattro suggestive location di Latina

La musica e il jazz saranno gli elementi principali del nuovo appuntamento con la rassegna promossa dal Comune di Latina La cultura e l’arte al tempo del COVID19, il bando dell’Assessorato alla Cultura per sostenere le associazioni e gli operatori culturali messi in ginocchio da questo prolungato periodo di chiusura nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Jazz Art & Architecture è un progetto del Latina Jazz Club Luciano Marinelli che vuole promuovere le bellezze e della città in un connubio di architettura e musica. Nella giornata di domenica 18 aprile alle ore 19.00 saranno trasmessi sulla pagina Facebook del Comune quattro video-concerti realizzati dal videomaker Aniello Grieco in quattro significativi luoghi architettonici del passato tradizionale e recente della città: lo storico Circolo Cittadino, il Palazzo del Governo, il Museo Civico Duilio Cambellotti e il grattacielo della Torre Pontina. Quattro suggestive scenografie architettoniche per quattro performance jazzistiche.

I concerti, già proiettati in piazza San Marco lo scorso febbraio, vedranno la partecipazione di Andrea Beneventano (piano elettrico), Claudio Corvini (tromba), Marco Malagola (vibrafono), Claudio Olimpio (chitarra), Eleonora Serarcangeli (voce), Vincenzo Bianchi (pianoforte), Elio Tatti (contrabasso), Mauro Zazzarini (sax), Giampaolo Ascolese (batteria).

L’appuntamento

È dunque domenica 18 aprile alle ore 19.00 sulla pagina Facebook del Comune di Latina.