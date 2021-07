La Riviera di Ulisse si anima con il JazzFlirt Festival

Prezzo non disponibile

Arriva dal 19 luglio all’11 agosto la XVII edizione del JazzFlirt Festival che quest’anno sarà ospitato in splendide location a Minturno, Formia e Gaeta.

La manifestazione, ideata e promossa dall’Associazione Jazzflirt-Musica & altri Amori, ormai da quasi due decenni porta nel sud pontino tra i maggiori esponenti del jazz nazionale e anche quest’anno ospiterà nomi del calibro di Stefano Di Battista, Gegè Telesforo, Paolo Angeli, Gaetano Partipilo, Roots Magic, Stefano Coppari e l’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma.

Ben sette concerti per una delle edizioni più ricche degli ultimi tempi in alcuni dei luoghi più suggestivi della Riviera di Ulisse come il Teatro Romano di Minturnae, Castello Baronale Caracciolo Carafa sempre a Minturno, o la storica “Arena Mallozzi” a Scauri, l’area archeologica Caposele di Formia e a Gaeta presso la ”La Tavola dei Cavalieri” all’interno della Base Nautica “F. Gioia”.

Il programma del festival

LUNEDÌ 19 LUGLIO 2021– ORE 21.15

Scauri “Arena Mallozzi” - Via Lungomare N. Sauro, 121

ORCHESTRA GIOVANILE DI JAZZ DI ROMA della Scuola Popolare di Musica di Testaccio

Federica Carmen SANTORO voce, Francesco NOTARISTEFANO clarinetto, Alessio BERNARDI sax alto, Gabriel MARCIANO sax alto, Daniel VENTURA sax tenore, Federico PASCUCCI sax tenore, Lorenzo BATOCCHIONI sax baritono, Paolo CASETTI tromba, Iacopo TEOLIS tromba, Augusto RUIZ trombone, Simone SANSONETTI chitarra, Alessandro BINTZIOS contrabbasso, Andrea SAFFIRIO pianoforte, Luca MONALDI batteria, Mario RAJA direzione e arrangiamenti

ingresso con prenotazione: 3601025779

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021- ORE 21.15

Gaeta “La Tavola Dei Cavalieri” -Via Lungomare G.Caboto, 93

STEFANO COPPARI QuartetB TRIO

Stefano Coppari – guitar, Nico Tangherlini – pianoforte, Lorenzo Scipioni – contrabbasso, Jacopo Ausili - batteria

Ingresso € 10,00

acquisto biglietti all’ingresso (prenotabili su Eventbrite)

VENERDÌ 6 AGOSTO 2021– ORE 21.15

Formia “Area Archeologica Caposele” - Via Porticciolo Caposele

ROOTS MAGIC

Errico de Fabritiis – alto sax, baritone sax, harmonica, Alberto Popolla – clarinet, bass clarinet, Gianfranco Tedeschi – double bass, Fabrizio Spera – drums, percussion, zither, Eugenio Colombo – flute, bass flute, Francesco Lo Cascio – vibraphone, gong

Ingresso € 10,00

acquisto biglietti all’ingresso (prenotabili su Eventbrite)

DOMENICA 8 AGOSTO 2021– ore 21.15

Minturno “Comprensorio Archeologico Teatro Romano“ Via Appia km 156

GEGE’ TELESFORO QUARTET

Gegè Telesforo – voce, Dario Deidda – basso elettrico, Domenico Sanna – tastiere, Michele Santoleri - batteria

Ingresso € 10,00

acquisto biglietti all’ingresso (prenotabili su Eventbrite)

LUNEDÌ 9 AGOSTO 2021– ORE 21.15

Gaeta “La Tavola Dei Cavalieri” -Via Lungomare G.Caboto, 93

PAOLO ANGELI

Paolo Angeli – chitarra sarda preparata

Ingresso € 10,00

acquisto biglietti all’ingresso (prenotabili su Eventbrite)

MARTEDÌ 10 AGOSTO 2021– ORE 21.15

Minturno Castello Baronale Piazza Roma

GAETANO PARTIPILO “BOOM COLLECTIVE”

Gaetano Partipilo – sassofono, Giuseppe Bassi – contrabbasso, Dario Congedo – batteria, Carolina Bubbico - voce e tastiere, Angela Esmeralda – voce

Ingresso € 10,00

acquisto biglietti all’ingresso (prenotabili su Eventbrite)

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO 2021 – ORE 21.15

Minturno Comprensorio Archeologico Teatro Romano Via Appia km 156

STEFANO DI BATTISTA “MORRICONE STORIES”

Stefano Di Battista – sax, Andrea Rea – pianoforte, Daniele Sorrentino – contrabbasso, Luigi Del Prete - batteria

Ingresso € 10,00

acquisto biglietti all’ingresso (prenotabili su Eventbrite)