La Leggenda della Bella Ninfa diventa mostra multimediale al MUG di Latina

Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre presso lo Spazio Eventi del Museo sarà inaugurata una mostra multimediale che vede in esposizione le tavole disegnate dall’Artista Luciano Bracci ispirate alla splendida “La leggenda della Bella Ninfa” scritta dalla docente e archeologa Beatrice Cappelletti per Sintagma Edizioni.

Ogni tavola sarà corredata di un testo in font ad alta leggibilità e un QR Code che inquadrato con il cellulare permetterà di ascoltare la lettura del testo curata dall’attrice e regista pontina Karin Proia.

«“La leggenda della Bella Ninfa” - spiega Mauro Nasi, direttore di Sintagma – è la storia della nostra terra, un tempo palude, tramandata oralmente dai nostri avi e diventata una bellissima fiaba illustrata per bambini e adulti capace di restituire la magia e la bellezza del territorio in cui viviamo. Il libro utilizza un font appositamente studiato e certificato ad alta leggibilità per il disturbo della dislessia. Con l’audio fiaba l’inclusione è pressoché totale impreziosita dalla voce e interpretazione della nota attrice Karin Proia così da suggellare a tutto tondo il “made in terra pontina” dell’opera».

La mostra sarà inaugurata sabato 17 dicembre alle ore 18.00 alla presenza dell’artista Luciano Bracci, dell’autrice Beatrice Cappelletti e dell’attrice, regista e scrittrice Karin Proia