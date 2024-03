La fotografia… è femminile: la mostra al MUG di Latina

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, arriva al MUG Museo Giannini di Latina la mostra “La fotografia… è femminile” a cura di Francesco Tetro.

In esposizione ci saranno una serie di foto storiche che raccontano la donna dalla metà dell’800 agli anni ’40 del ‘900: dalle dive del passato alle popolare ritratte in momenti di vita quotidiana, di vita mondana, donne al lavoro, donne in posa. Si tratta di un racconto sociologico fatto per immagini.

Le foto sono gentilmente concesse dall'Archivio del XX secolo - città di Latina e selezionate affinché possano raccontare un secolo di storia, attraverso lo sguardo di importanti e celebri fotografi.

L’appuntamento

La mostra sarà inaugurata venerdì 8 marzo alle ore 18.00 e sarà aperta al pubblico fino al 24 marzo.