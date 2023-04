Al Teatro D’Annunzio va in scena “La Spada nella Roccia”

Ultimo appuntamento per questa stagione con la rassegna Appuntamento per Famiglie organizzata dal Comune di Latina e ATCL circuito multidisciplinare del Lazio, in collaborazione con Associazione Teatro Ragazzi di Latina.

Sabato 29 aprile alle ore 18.00 andrà in scena "La spada nella roccia" di Fantateatro, una produzione che unisce la prosa, la musica rock e l’utilizzo di pupazzi in scena.

La storia è ormai famosa, anche grazie ai vari adattamenti cinematografici e di animazione: il giovane Artù, figlio segreto del re Uther Pendragon morto senza eredi lasciando l’Inghilterra nel caos, grazie alla sua modestia e il suo impegno, aiutato dal Mago Merlino riuscirà a brandire la spada che da decenni è infilzata in una roccia e che nessuno prima era riuscito a sfilare.

Uno spettacolo per tutta la famiglia con musiche originali composte appositamente da Piero Monterisi ed Emanuele Brignola, musicisti di fama internazionale, e la regia di Sandra Bertuzzi.

L’appuntamento

È dunque al Teatro D’Annunzio per sabato 29 aprile alle ore 18.00. i biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro il giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per maggiori informazioni sono a disposizione il numero 3925407500 e l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com.