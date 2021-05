La Storia d’aMare: visite guidate in barca a Formia

Indirizzo non disponibile

Anche a Formia riprendono le visite guidate agli splendidi luoghi della storia antica con le iniziative della RTA Sinus Formianus che propone per domenica 30 maggio “La storia d’aMare”.

Un suggestivo itinerario in barca alla scoperta del Golfo di Gaeta da una diversa prospettiva: giungendo all’antico porto di Formia come facevano i viaggiatori che arrivavano per mare portando merci.

Ogni ora dalle 10 alle 13 partirà una barca con un gruppo di visitatori guidati da un archeologo che racconterà la vita nell’antica Roma, gli antichi costumi e usi, illustrando splendidi resti archeologici difficilmente visibili dalla terra.

La visita guidata, dalla durata di circa un’ora, è organizzata dal Sinus Formianus in collaborazione con il Tour operator "I viaggi di Amareea".

L’appuntamento

È per domenica 30 maggio dalle 10.00 alle 13.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 3460964485 o 3392217202.