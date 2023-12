Al Teatro D’Annunzio Silvio Orlando ne “La vita davanti a sé”

Prende il via la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio a cura del Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Un inizio d’eccezione con lo spettacolo “La Vita Davanti a Sé” con Silvio Orlando, che cura anche riduzione e regia.

Usciva nel 1975 il toccante e ancora oggi molto attuale omonimo romanzo di Romain Gary diventano anche un film due anni dopo, da quel libro Silvio Orlando ha tratto uno spettacolo teatrale che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia, temi importanti e drammatici che si dipanano davanti agli occhi dello spettacolo con ironia e leggerezza.

La storia è quella di Momo bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani.

Un libro e uno spettacolo che hanno anticipato temi oggi attualissimi quali la convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi in un mondo in cui i flussi migratori sono continui in Paesi che stanno attraversando una dura crisi economica e a farne le spese sono sempre i meno fortunati, quelli che hanno più bisogno e sono maggiormente in difficoltà di altri.

Non è uno spettacolo che offre delle soluzioni a problemi così grandi ma offre in un sussurro un invito, un suggerimento: bisogna voler bene.

In scena un grande Silvio Orlando affiancato da Daniele Mutino alla fisarmonica, Roberto Napoletano alle percussioni, Luca Sbardella al clarinetto/sax e Kaw Sissoko kora/djembe.

L’appuntamento

È per martedì 5 dicembre al Teatro D’Annunzio alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili on line sul circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19.

È ancora possibile acquistare l’abbonamento alla stagione di prosa 2023-2024.

Per informazioni sono a disposizione il numero 0773 652642 e l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com

Abbonamenti

Platea: Intero 180 € - Ridotto 170 €

Palchi platea, I Galleria, Palchi galleria I ord: Intero 170 € - Ridotto 160 €

II Galleria, Palchi galleria II ord: Intero 150 € - Ridotto 140 €

Biglietti

Platea: Intero 27 € +d.p. - Ridotto 25 €+d.p

Palchi platea, I Galleria, Palchi galleria I ord: Intero 25 € +d.p. - Ridotto 23 €+d.p.

II Galleria, Palchi galleria II ord: Intero 22 € +d.p. - Ridotto 20 €+d.p.