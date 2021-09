Maria Carla Forte presenta il romanzo Ladra d’Amore a Fondi

Indirizzo non disponibile

Tra gli eventi promossi dalla Regione Lazio questa estate con la rassegna “Parchi del Lazio l’Estate Comincia Qui” arriva l’incontro con Maria Carla Forte autrice del romanzo Ladra d’Amore.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, sarà ospitato presso il Castello Caetani venerdì 10 settembre alle ore 18.30.

Ladra d’Amore è un romanzo-confessione tratto da una storia vera e racconta la caduta nell’abisso di una ragazza. Dopo aver subito violenza, la giovane, appena quindicenne, rimane invischiata in una serie di eccessi dalla ninfomania alla perversione, per poi cadere nell’anoressia. Una storia tragica di lotta per ritrovare sé stessi nonostante le difficili esperienze vissute.

L’autrice racconta la storia con l’occhio esperto di chi, laureato in Pedagogia con master in Pedagogia clinica, ha insegnato per anni, stando a contatto con giovani più o meno problematici. Ladra d’Amore è il terzo romanzo di Maria Carla Forte, dopo “Mille e un’anima” del 2010 e “L’identità perduta” del 2012.

L’incontro con l’autrice sarà impreziosito dagli interventi musicali di Sandro Sposito, e da Rosalba Parisella che leggerà alcuni brani del romanzo.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 10 settembre alle ore 18.30 presso il Castello Caetani. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, è obbligatorio il green pass. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Fondi al numero 3297764644 o all’indirizzo email info@prolocofondi.it