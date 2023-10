Latina, i suoi borghi: corteo d’auto d’epoca alla scorta del territorio

Per chi cerca un modo originale per scoprire o riscoprire il territorio pontino, in particolare Latina e i suoi borghi, arriva una passeggiata di auto d’epoca organizzata dal Lions Club Latina Terre Pontine in collaborazione con CLAS.

Si tratta della decima edizione del Circuito Città di Fondazione sostenuta dall’ACI che valorizza la storia, la cultura e le tradizioni dei borghi, primi nuclei abitati durante la bonifica, una serie di villaggi operai dove trovarono dimora i primi coloni venuti dal Veneto, Emilia Romagna, Friuli quando ancora non avevo un nome.

Il corteo di auto d’epoca si snoderà per le vie della città e poi per le campagne pontine: si partirà da Piazza del Popolo alle ore 9.00 di domenica 15 ottobre per raggiungere Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Borgo Le Ferriere, Borgo Podgora, Borgo Carso, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Grappa, Borgo Isonzo e fare ritorno in centro città alle ore 12.00.



L’evento servirà inoltre a raccogliere fondi per le attività di sostegno ai bisognosi, programmate dal Lions International.

L’appuntamento

