Latina Incontra la Storia: l’anteprima del festival dedicato alle tematiche storiche

Arriva a Latina una iniziativa originale e mai vista nel panorama culturale cittadino il Latina StoriaFest, un festival dedicato alla storia che promuove la conoscenza cercando di coinvolgere attivamente il pubblico.

Il progetto è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina in collaborazione con la professoressa Nicoletta Zuliani, delegata ai Grandi eventi, e si presenta come una importante sfida perché sarà un festival pluriennale a tema storico che prenderà il via nel novembre 2024 con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Per iniziare a saggiarne alcune delle peculiarità si terrà venerdì 1 dicembre 2023 un’anteprima dal titolo Latina Incontra la Storia, una giornata di eventi e incontri che vedrà la partecipazione attiva di tutti gli istituti scolastici superiori di Latina, in particolare le quinte classi. Saranno proprio i ragazzi a introdurre i vari relatori e a intrattenere il pubblico con esibizioni musicali.

Un'occasione senza precedenti per appassionati di storia, studenti e cittadini desiderosi di approfondire le tematiche storiche attraverso un confronto vivo e coinvolgente con illustri relatori.

Il programma della giornata

Mattina - Teatro D'Annunzio

9:30: Presentazione dell'evento, saluti istituzionali, prospettive.

10:00: Michelangelo La Rosa: "I Primi Uomini dell’Agro Pontino"

10:50: Intermezzo musicale a cura del Liceo Musicale Manzoni di Latina.

11:00: Gianluca Barneschi: "1943: 007, il Re e Badoglio"

12:00: Paride Minervini: "Cold Case: la balistica forense e le nuove tecnologie"

Pomeriggio - Sala De Pasquale (Palazzo Comunale)

16:00: Professoressa Isabella Pugliese: "La Latina nell’Italienische Reise di Goethe"

17:00: Architetto Paolo Costanzo: "Littoria 1932 “Città nuova” del ‘900: Contesti – Analogie - Differenze"

18:00: Andrea Romoli: "Giornalisti in guerra" seguito dal Premio per la “Divulgazione storica” ad Andrea Romoli