Latina Music Festival: quattro giorni di divertimento nell’area del mercato settimanale

Arriva in città la prima edizione del Latina Music Festival una vera e propria festa della musica che per quattro giorni allieterà il Palatenda nell’area del mercato settimana in via Rossetti.

Dal 28 al 31 ottobre artisti di fama nazionale e artisti locali si alterneranno sul palco per proporre al pubblico ottima musica sin dal tardo pomeriggio. L’apertura e la chiusura di ciascuna serata sarà a cura di band e cantanti di Latina e provincia, mentre il clou di ciascun evento vedrà un grande protagonista della musica italiana: Rocco Hunt, Chiara Galiazzo accompagnata dalla Med Free Orkestra e la bravissima Irene Grandi (nella foto tratta dalla sua pagina Facebook ufficiale). Grande chiusura durante la sera di Halloween con l’esibizione di tantissimi artisti locali.

Non finisce qui, l’area del mercato sarà attrezzata inoltre con vari stand di street food.

Il Festival rientra in più ampio progetto realizzato dalla Seaside Mujsic Young, denominato Latinadamare, su bando della Regione Lazio e del Comune di Latina, rientrante nell’iniziativa “Itinerario Giovani” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’appuntamento

È dal 28 al 31 ottobre a Latina, per acquistare i biglietti e ricevere informazioni è a disposizione il sito di Latinadamare

Il programma del festival

Venerdì 28 ottobre

Ore 18:00 artisti locali

ore 21.30 Rocco Hunt deejay set; a seguire band e cantanti locali con deejay set;



Sabato 29 ottobre

ore 17.30 artisti locali

ore 21.30 main artist Chiara Galiazzo + Med Free Orkestra

a seguire band e cantanti locali con deejay set



Domenica 30 ottobre

ore 17.30 artisti locali

ore 21.30 main artist Irene Grandi

a seguire band e cantanti locali con deejay set



Lunedì 31 ottobre

Halloween Reunion Artist: dalle ore 17.30 alle ore 4.00 esibizione artisti locali, band, cantanti con deejay set.