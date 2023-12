Le Città sensibili al Fellini di Pontinia

Torna l’ormai classico appuntamento con lo spettacolo che chiude l’importante percorso teatrale-musicale e di espressione corporea che la Compagnia Opera Prima tiene ormai da tanti anni con gli attori della S.R.S.R.S Fecitola e il Centro Diurno La Porta Magica Latina del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Latina.

Un percorso ricco di emozioni e conquiste che dal 2013 a oggi ha già prodotto ben 5 spettacolo e che dimostra come il teatro possa essere un prezioso mezzo terapeutico e riabilitativo. Agnese Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri, con la supervisione della dottoressa Maria Carfagna dirigente e psicologa delle due strutture coinvolte, e il supporto tecnico di Andrea Grassi, hanno diretto quest’anno lo spettacolo Le Città Sensibili, una versione liberamente ispirata alle Città Invisibili di Calvino, nella quale gli attori/viaggiatori hanno percorso il loro paesaggio interiore per raccontare la propria “città ideale” attraverso l’esternazione dei propri sentimenti, delle memorie, delle paure che diventano azioni sceniche e infine un vero e proprio spettacolo teatrale. Infatti tutto ciò che andrà in scena farà parte della finzione scenica, ma non sarà mai falso.

Sul palco: Simona Verderame, Ester Ronci, Goretta Gabriel, Mario Ruzzini, Alessandro Manili, Fabio Valletta, Alessandro Cecconi, Mauro Berti, Roberto Martino, Elisa Di Tano, Giovanbattista Del Col, Alessandro Natale, Diego Canciani, Antonello Liccione, Andrea Balboni, Tiziano Tonti, Valentina Pisa, Valentina Santini, Serena Perugini.

Lo spettacolo è stato realizzato anche grazie alla collaborazione degli operatori di Santa Fecitola e del Centro Diurno che svolgono il loro lavoro con passione e competenza e l’intervento attento e puntuale della Direttrice del dipartimento dottoressa Anna Di Lelio e alla grande disponibilità dimostrata da parte della Direzione Generale ASL latina sensibile e particolarmente attenta alle problematiche della salute mentale.

L’appuntamento

È per giovedì 14 dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3477179808- 3317872869.