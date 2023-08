“Le Notti d’Oro”: l’’evento cinematografico internazionale fa tappa a Minturno

“Le Notti d’Oro”: arriva a Minturno l’evento cinematografico internazionale promosso dall’Accademia del Cinema Francese deiCésar e dall’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, in collaborazione con Visioni Corte International Short Film Festival e il Comune. Una rassegna in cui si presentano i cortometraggi di fiction, documentari e animazione vincitori dei più prestigiosi premi, tra cui i César, Oscar, Bafta, Goya, Magritte e David di Donatello.

Le proiezioni, ad ingresso libero e fino ad esaurimento posti, si terranno presso il Castello Ducale dal 19 al 22 agosto alle 21.15.

Ogni anno “Le Notti d’Oro” viaggiano facendo tappa nelle capitali e nelle città più affascinanti da Parigi ad Atene, a Bucarest, Lisbona, Madrid, Città del Messico, Roma, Vienna, Bruxelles, Lussemburgo. E quest’anno arrivano fin nel sud della provincia pontina per proseguire il loro viaggio ideale nelle diversità culturali del mondo. Trenta cortometraggi provenienti dai Paesi più disparati, che aprono gli orizzonti più vasti: una grande opportunità per rendere partecipe il pubblico delle diversità insite nel modo di fare cinema.

Tra le opere che saranno proiettate a Minturno spiccano “An Irish Goodbye” di Ross White e Tom Berkeley, vincitrice del Premio Oscar 2023 come miglior cortometraggio, che narra la storia di due fratelli costretti a riallacciare un rapporto dopo la morte prematura della madre; “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella, pellicola vincitrice del Premio David di Donatello 2023, sulla storia di due adolescenti che scoprono i propri sentimenti; “Loop” di Pablo Polledri, vincitrice del Premio Goya 2023, ambientato in una società dove ogni individuo ha un suo ruolo preciso ed un impegno ben definito, come in un ciclo continuo senza fine, ma una coppia decide di fare qualcosa di diverso.