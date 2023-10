Al Teatro San Francesco va in scena Le Tre Sorelle

Prezzo non disponibile

Un appuntamento che coniuga teatro e solidarietà è quello in programma per sabato 25 novembre presso il Teatro San Francesco di Latina.

Andrà in scena Le Tre Sorelle una commedia brillante in due atti scritta da Camillo Vittici, in scena il Gruppo Teatrale Santa Maria Goretti diretto da Rosario Matrone.

L'incasso della serata sarà devoluto a favore dell'Orario della parrocchia di San Carlo Borromeo di Latina.

L'appuntamento

È per sabato 25 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro San Francesco di Latina. Prevendita e info presso Pausa Caffè Store - Via Montesanto, 44 Latina - tel 0773280119