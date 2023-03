Leggende sull'acqua: escursione con "caccia fotografica" sul lago di Fondi

L'Associazione Atargatis propone per domenica 5 marzo una escursione per adulti e bambini sul lago di Fondi dal tema Leggende sull'Acqua. Un modo per riscoprire insieme e amare l'ambiente che ci circonda attraverso il gioco e la scoperta. Un percorso di educazione ambientale originale e rispettoso di ogni habitat.



Condotti dagli accompagnatori Atargatis, i partecipanti daranno vita a una “caccia” fotografica con sorpresa, leggende di piante e animali. Tra i riflessi dell’acqua, nel benessere, diventa ancora più semplice rispettare la natura.

Si inizierà con una facile passeggiata lungo la sponda del Lago di Fondi e durante questa passeggiata al via la “caccia” fotografica dove ognuno dovrà “immortalare” l’ambiente attraverso scatti del proprio cellulare. Al termine della giornata le foto dovranno essere mandate via WhatsApp al n. 339.3696900; le più caratteristiche verranno premiate!



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

– Ore 9:00 – Appuntamento presso il Pallone a Itri

– Ore 9:30 – Appuntamento presso il Bar Moreno, Via Flacca 4568, Fondi

– Ore 10:00 – Inizio Passeggiata

– Ore 13:00 – Sosta pranzo

– Ore 16:00 – Termine Passeggiata



La partecipazione alla giornata è aperta a tutti.



Contributo di partecipazione:

– Soci Atargatis: Nessuno

– Non Soci: €5,00



Prenotazione obbligatoria entro le 12:00 del 4 marzo 2023



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT e INFORTUNI sulle proprie attività.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

– scarpe da ginnastica,

– pantaloni comodi,

– maglietta traspirante,

– acqua,

– pranzo a sacco,



INFORMAZIONI E ADESIONI:

Anna Molisso, Tel. 339.3696900 (anche whatsapp)

eMail: info@atargatis.it