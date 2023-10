Primo appuntamento di LeggiaAmo la città: Rossana Carturan presenta La Fabbrica

Prende il via una nuova rassegna letteraria dal titolo Leggiamo la città che si terrà a partire da sabato 7 ottobre presso lo spazio polivalente di Via Cattaneo 5. La rassegna è organizzata dal presidio pontino di Articolo 21 con la cura di MAD – Museo D’Arte Diffusa

Le giornaliste Teresa Faticoni e Cora Craus presenteranno alternativamente vari autori pontini Rossana Carturan, Claudio Volpe, Marina Mangiapelo e Maria Forte e molti altri.

L’idea della rassegna nasce dalla constatazione che molti talenti pontini siano sconosciuti ai propri concittadini e che invece incontrare gli autori e conoscerli possa essere uno stimolo a leggere di più. Nel corso degli incontri si parlerà di temi importanti come il lavoro, le donne, diritti senza rinunciare alle emozioni che un romanzo genera.

Il primo appuntamento vedrà protagonista la scrittrice Rossana Carturan che presenterà La Fabbrica, un romanzo che, attraverso testimonianze reali e documenti, racconta la famosa rivolta di piazza Statuto, un dei momenti salienti della lotta operaia torinese che avvenne il 7 luglio 1962 e si concluse con 1.215 fermati, 90 arresti e alcuni feriti a causa delle percosse subite durante lo stato di fermo.

Il romanzo oltre a raccontare un periodo complesso della Torino degli anni ’60, racconta anche le vicende di tante famiglie di immigrati giunte in città per lavorare, le loro condizioni sociali e lavorative, gli sforzi per riuscire a integrarsi, la solidarietà reciproca.

L’appuntamento

È dunque sabato 7 ottobre alle ore 18.00 presso lo spazio polivalente di Via Cattaneo a Latina. Accanto all’autrice Rossana Carturan e Teresa Faticoni interverrà anche Patrizia Migliozzi.