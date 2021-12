Let It Orchestra al Teatro Moderno

Nuovo appuntamento con la musica dei Giovani Filarmonici Pontini che tornano a suonare i Beatles nel concerto Let It Orchestra per tutti quelli che ancora non hanno sentito questo splendido omaggio alla band di Liverpool.

Sarà il Teatro Moderno ad ospitare i giovani e talentuosi musicisti diretti da Stefania Cimino, per l’occasione si esibiranno Marco Cortese chitarra e voce, Daniele Arcolin tastiere, chitarra e cori, Fabrizio Serrecchia basso e cori e Nick Valente, batteria e cori.

Grazie a questi giovani si potranno ascoltare dal vivo brani indimenticabili come Let it Be ma anche Here Come the Sun, Yesterday, Come Together e tante tante altre.

L’appuntamento

È per venerdì 17 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Moderno. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3272918739.