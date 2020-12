Library Day: in digitale la terza edizione della manifestazione

Torna per la sua terza edizione il Library day organizzato dalla biblioteca comunale "Tenente Filippo Testa" e dal Comune di Formia, quest’anno in versione totalmente digitale nel rispetto delle norme anti COVID in vigore.

Il 19 dicembre dalle ore 17 sulla pagina Facebook del comune di Formia e della biblioteca comunale "Tenente Filippo Testa" verrà trasmessa in diretta streaming e condotta dalla giornalista scrittrice Antonia De Francesco, la terza edizione del Library day. La manifestazione quest’anno sarà dedicata allo scrittore cileno Luis Sepulveda scomparso lo scorso aprile proprio a causa di questa terribile epidemia.

Dopo l'omaggio a Sepulveda da parte dello scrittore Maurizio de Giovanni e il saluto istituzionale del vice sindaco e assessore alla cultura Carmina Trillino, saranno intervistati Manuela Salvi, Alessandro Izzi, Paolo Fiore e Simone Pangia, giovani autori che si stanno affermando nel panorama letterario italiano.

L’appuntamento

È dunque sabato 19 dicembre a partire dalle ore 17.00 sulle pagine Facebook del Comune di Formia e della Biblioteca "Tenente Filippo Testa".