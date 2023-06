Libri nel Parco: Dacia Maraini racconta l’infanzia di grandi personaggi del ‘900

Con l’estate torna puntuale anche la rassegna Libri nel Parco – Quando la Cultura Incontra la Natura curata dall’associazione Sabaudia Culturando che ogni anno porta nella Città delle Dune importanti ospiti, scrittori e intellettuali per parlare insieme di argomenti di attualità e non solo.

Come primo incontro non poteva mancare Dacia Maraini, presidente onorario dell’associazione, fortemente legata a Sabaudia luogo amato e frequentato sin da ragazza in compagnia di grandi scrittori e cari amici come il compianto Pierpaolo Pasolini, Alberto Moravia e altri.

In occasione di questo primo incontro della IX edizione della manifestazione, Dacia Maraini presenterà il nuovo libro “E tu chi eri? Interviste sull’infanzia a donne e uomini che hanno fatto il Novecento”.

A cavallo degli anni ’60 e ’70 Dacia Maraini ha realizzato una serie di interviste a personaggi leggendari da Maria Callas a Eugenio Montale, da Roberto Rossellini a Giorgio De Chirico, passando per Carlo Emilio Gadda, Natalia Ginzburg e tanti altri. Come affrontare certi “mostri sacri”? Lei lo ha fatto in punta di piedi, chiedendo della famiglia di origine, dei primi ricordi dell’infanzia. Ne esce un racconto dalle mille voci, fatto di memorie, forti emozioni, che diventa anche una conferma del fatto che i primi anni di vista siano importanti per la formazione della nostra personalità, del nostro modo di vivere e amare.

Accanto a Dacia Maraini ci sarà lo scrittore Eugenio Murrali, la giornalista pontina Roberta Sottoriva modererà l’incontro. Non mancherà l’accompagnamento musicale a cura della violinista Claudia Plata.

L’appuntamento

È per sabato 10 giugno alle ore 18.30 presso la corte comunale di Sabaudia. L’ingresso è libero.