Libri nel Parco: alla scoperta delle varie attività e progetti del Parco Nazionale del Circeo

Proseguono gli appuntamenti della VII edizione di Libri nel Parco organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Pro Loco di Sabaudia.

Decimo appuntamento della rassegna che alterna serate con autori di fama nazionale e autori locali che portano all’attenzione del pubblico temi di importante attualità e interesse comune.

In programma per martedì 20 luglio l’incontro con le terapiste Tsmre (Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva) dell'Asl di Latina, Maria Pantaleoni e Giovanna Casolari e la psicologa borsista dell'Ente del Parco Nazionale del Circeo, Maria Felicia Di Paola che parleranno del “Progetto nonostante... in natura sto bene. Storie, racconti e un tentativo di sperimentazione” edito dal Parco Nazionale del Circeo.

Come si legge in una nota degli organizzatori “ Il libro è parte della collana “educ?re” che in latino vuol dire “tirar fuori ciò che sta dentro”, vuole essere questo il senso e la finalità della Collana editoriale progettata e pubblicata in collaborazione tra Ente Parco Nazionale del Circeo e il dipartimento di salute mentale neuropsichiatria infantile dell'Asl di Latina. Pubblicazioni agili, con testi comprensibili e informazioni approfondite, per raccontare il Parco tra i più antichi d'Italia, in ciò che è, che cosa rappresenta e per cosa fa. Le sue meraviglie naturali e culturali assieme al grande lavoro e stimolo alla ricerca che promuove e produce, accanto a quello per l'educazione e lo sviluppo sostenibile. Un lavoro spesso svolto e progettato dietro le quinte con tanti singoli, enti ed associazioni, centri di ricerca”.

L’appuntamento

È per martedì 20 luglio alle ore 21.00 presso la corte comunale di Sabaudia. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19. L’ingresso è libero ma fino a esaurimento posti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...