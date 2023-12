Luca Mannutza e “The Remembering” in concerto a Latina

Prezzo non disponibile

Dopo il successo della scorsa domenica registrato dal concerto di Francesca Tandoi e il suo European trio, la rassegna invernale della 52nd Jazz prosegue con un altro grande appuntamento: il concerto del celebre pianista Luca Mannutza con il suo progetto “The Remembering”. Un collettivo che si è formato recentemente e comprende Paolo Recchia al sax, Jordan Corda al vibrafono, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Sasha Mashin alla batteria.

Le forti personalità dei cinque musicisti arricchiranno un repertorio che prevede brani originali e grandi classici del jazz contemporaneo riarrangiati.

Nato a Cagliari, classe 1968, Luca Mannutza si è avvicinato alla musica giovanissimo. A soli 6 anni inizia gli studi classici, a 18 anni si diploma con ottimi voti al conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari. Dopo varie esperienze musicali, anche con gruppi di rock progressivo e fusion, si avvicina al jazz nel 1990. L’intensità della sua attività musicale in questo campo inizia a crescere due anni più tardi, quando comincia a suonare con il sassofonista argentino Hector Costita e incontra il trombettista newyorkese Andy Gravish, con il quale tuttora collabora. Da allora inizia a esibirsi al fianco dei migliori jazzisti italiani. Dal 2002 collabora stabilmente con Fabrizio Bosso, in qualità di organista e di pianista, e fa parte degli High Five, il gruppo più rappresentativo del successo del jazz italiano nel mondo. Negli anni riceve prestigiosi riconoscimenti

Durante il concerto si potranno ammirare le opere di Alessandra Chicarella nella mostra “Ricalcolo l’itinerario” a cura di Fabio D’Achille.

L’appuntamento

È per domenica 10 dicembre alle ore 18.00 al Geena di Latina. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero Whatsapp 350.1843609.