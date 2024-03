MAD Donna: al Museo Emilio Greco la XVII edizione della collettiva

In occasione della Giornata Internazionale della Donna torna a Sabaudia per la sua XVII edizione MAD Donna, la collettiva tutta al femminile che racconta i molteplici aspetti dell’essere donna attraverso l’arte, dialogando con le opere del maestro Emilio Greco, che tanto ha amato, ritratto e riprodotto la figura femminile.

Sono 24 le autrici delle opere in mostra, le artiste sono state chiamate a esprimere attraverso il linguaggio prediletto, scultura, pittura, fotografia e installazioni, alcuni concetti sollecitati dall’ascolto del brano Mariposa che Fiorella Mannoia ha presentato all’ultimo festival di Sanremo.

Temi come la leggerezza, il binomio fragilità/forza, trasformazione/metamorfosi, il sogno e la libertà sono trattati in maniera a volte poetica, altre volte diretta, onirica, ermetica, emozionale proprio come sono tante e variegate le personalità delle artiste che espongono.

La mostra, a cura di Fabio D’Achille con il coordinamento della Fidapa BPW Italy Sabaudia e Daniela Picciolo, sarà ospitata nelle sale del Museo Emilio Greco. L’inaugurazione si terrà sabato 9 marzo alle 16.30.

L’appuntamento

È dunque presso il Museo Emilio Greco di Sabaudia dal 9 marzo al 2 aprile.