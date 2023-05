Maggio al parco archeologico e ai musei di Priverno

Prezzo non disponibile

Per tutti coloro che sono amanti della storia e vogliono comprendere le abitudini e le particolarità dei nostri predecessori, sono in programma presso i Musei Archeologici e il Parco di Priverno una serie di iniziative che animeranno tutto il mese di maggio.

Laboratori, visite guidate a tema, incontri di approfondimento sono solo alcuni degli eventi a cui grandi e piccini potranno partecipare per scoprire le bellezze che custodisce il nostro territorio e usi e costumi dei nostri antenati.

Il Museo Archeologico, il Museo Medievale di Fossanova e il Parco Privernum nei fine settimana di maggio apriranno le porte al pubblico per svelare particolari aspetti della vita in epoche antiche, facendo vivere ai visitatori più giovani alcune situazioni o realizzare manufatti di vario tipo seguendo i metodi antichi.

I laboratori avranno un costo di 5 euro a bambino, mentre le visite guidate a tema, condotte da esperti dei vari settori, avranno un costo di 4 euro a persona (adulti e over 12). Per partecipare alle varie iniziative è necessaria la prenotazione da effettuare ai numeri 3472330723 e 3491814504.

Anche il Parco Archeologico Privernum organizza nei fine settimana di maggio una serie di iniziative, oltre alla consuete visite guidate, per i più piccini, sia in occasione della festa della mamma che della Giornata Mondiale delle Api, per imparare giocando.

L'ingresso al Parco ha un costo di 3,50 euro, le visite guidate e i lavoratori saranno maggiorati di un piccolo contributo extra. Info e prenotazioni ai numeri Whatsapp 3472330723 e 3491814504