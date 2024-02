Al D’Annunzio va in scena Il Magico Filo di Arianna

Nuovo appuntamento con la rassegna Le Domeniche a Teatro in Famiglia che porta al D’Annunzio gli spettacoli dedicati al pubblico più giovane a cura del Teatro Ragazzi di Latina in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio e sostenuta da MIC- Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Andrà in scena domenica 11 febbraio Il Magico Filo di Arianna, sul palco Gigi Palla, che cura anche regia e adattamento, e Gabriella Praticò della compagnia Il Teatro delle Maschere. Gigi Palla, volto conosciuto del cinema e della televisione, ha curato molteplici spettacoli per ragazzi da Peter Pan al Ritorno di Oz passando per Due Ali per Natale.

Lo spettacolo racconta il celebre mito del Minotauro e del filo di Arianna riletto in chiave moderna da Friedrich Dürrenmatt in un suo testo del 1985 in un originale rovesciamento dei ruoli che coinvolgerà bambini e adulti.

Minotauro, creatura dal duplice aspetto d’uomo e di toro, vive isolato da tutti in un intricato labirinto. La sorella Arianna, curiosa e intraprendente fanciulla, e? l’unica che con tenerezza e perseveranza riuscirà ad aprire un dialogo e un confronto con lui in un percorso che diventerà una crescita per entrambi. Solo cosi? Minotauro potra? ottenere coraggio e fiducia in se? stesso.

Uno spettacolo divertente che con delicatezza parla di temi importanti della crescita come l’accettare sé stessi e l’accettare chi è diverso da noi.

L’appuntamento

È per domenica 11 febbraio alle ore 17.00, i biglietti sono disponibili online sul circuito Ciaotickets e presso il botteghino del teatro (aperto il giovedì16.00/19.00, il venerdì 16.00/19.00 e il sabato 10.00/13.00 16.00/19.00). Per informazioni sono a disposizione il numero telefonico 392 54 075 00 e l’indirizzo email info@teatroragazzilatina.com