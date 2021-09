Nel cuore di Terracina arriva Mangiare con Gusto

Venerdì 17 e sabato 18 settembre si terrà a Terracina nella suggestiva location di Piazza Municipio, nel cuore del centro storico alto, la manifestazione enogastronomica “Mangiare con Gusto”.



La rassegna organizzata dall’Almadela di Latina con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Terracina è inserita nel contesto degli appuntamenti della settimana europea della mobilità sostenibile. L’evento con il sottotitolo “Il Gusto della sostenibilità”, vuole sottolineare lo stretto rapporto cibo e ambiente.

Un elegante percorso enogastronomico a Km0, incorniciato dalla bellezza del centro storico, che vede la partecipazione di 24 produttori che presenteranno prodotti di nicchia e di altissima qualità.

“Crea il tuo menù di prodotti tipici dal Produttore al Consumatore” I produttori proporranno nei due giorni degustazioni e ricette a km0 con i loro prodotti. Pasta, salumi, formaggi, verdure, olio, legumi, dolci, vino, birra e caffè. Un menù con i prodotti del territorio per sensibilizzare le persone a mangiare bene ed acquistare dai produttori locali.

Con il biglietto di ingresso di 12 euro, gratuito per i bambini fino 8 anni, i visitatori potranno effettuare assaggi presso tutti gli stand e 5 degustazioni a scelta.

Mangiare con Gusto è cultura del cibo, è promozione del territorio, è attenzione per la natura e la salute. Consumare prodotti a Km0 significa pensare al proprio benessere e rispettare l’ambiente per questo nel corso dei due giorni, si terrà anche l’appuntamento “L’Appetito vien pedalando”. L’iniziativa nasce con la finalità di incentivare un modo di vivere più sostenibile ed a impatto zero per l’ambiente e si lega con lo slogan della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, “Muoviti sostenibile e … in salute”.

Per gli amanti del cicloturismo e delle passeggiate in bicicletta, l’organizzazione ha pensato di omaggiare con un ticket degustazione, coloro che si presenteranno all’evento con la propria bike. Un’ iniziativa aperta a tutti per visitare le bellezze di Terracina in bicicletta e poter mangiare prodotti a km0.

Ma non finisce qui: Mangiare con Gusto unisce anche storia e tradizioni.Sabato 18 settembre a partire dalle ore 17.30 si terranno alcune esibizioni del “Palio delle contrade” di Terracina organizzato dal Centro Sociale Anziani Centro Storico. Un tuffo nel passato con sbandieratori, giocolieri, sputafuoco e tanto altro.

L'evento è realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Terracina, l’associazione Eccellenze d’Italia di Latina, i partner Unica On Line, Civerchia Tipografia, gli sponsor Socrate, To.Co.Met, Dg pulizie, media partner Radio Show Italia e Lazio Tv.

Alla manifestazione si accede con green pass o tampone effettuato entro le 48 ore prima dell'evento.

Nella foto uno scatto realizzato durante l'edizione 2019 di Mangiare con Gusto

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...