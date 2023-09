Al nuovo spazio espositivo OmniArt OpenGallery: la personale di Marianna Scuderi

Apre in questi giorni in via Legnano a Latina un nuovo spazio espositivo l’OmniArt OpenGallery, gestito dall’artista Marianna Scuderi, Presidente dell’omonima Associazione Culturale.

Uno spazio aperto a tutte le forme d’arte che ospiterà mostre a cadenza bimestrale che vedranno protagonisti vari artisti pontini come Ida Costa, Vincenzo Bianchi, Andrea Arminio, Dante Malori, Salvatore Baylon, Marzia Giannini, Francesco Paolo Martelli, Riccardo Parisi, Marta Pietrosanti, Stefania Storchi e Marina Mangiapelo, solo per citarne alcuni; e che si avvarrà della collaborazione della critica d’arte Laura Cianfarani.

Ad aprire la programmazione della nuova galleria saranno proprio le opere di Marianna Scuderi grafica, pittrice e digital artist, alcune delle quali rimarranno in esposizione permanente.

Il percorso artistico di Marianna Scuderi l’ha portata verso l’action painting, verso una pittura molto personale, che nasce per raccontare l’interiorità dell’artista attraverso il segno e il colore, altro elemento fondamentale per Scuderi.

L’artista utilizza vernici industriali e smalti colati direttamente da pennelli o spatole, utilizzando il colore come elemento comunicativo cardine di ogni aspetto interiore della sua vita, dalle gioie ai dolori più grandi, dai momenti di felicità a quelli imprevisti in un turbine di emozioni e colore.

Marianna Scuderi, appassionata d’arte sin da piccola, nel 1994 si diploma al Liceo Artistico di Latina e decide di proseguire gli studi iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Roma. Contemporaneamente sfrutta le sue capacità creative lavorando nell’azienda tipografica di famiglia, dove ha modo di inserirsi nel campo della grafica pubblicitaria e creativa. Ha esposto con successo di pubblico e critica sia in Italia che all’estero.

La mostra, dal titolo Colore Dentro sarà inaugurata martedì 5 settembre e sarà aperta al pubblico fino al 16 ottobre.

L’appuntamento

È all’OmniArt OpenGallery dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14. L’ingresso è con tessera associativa che consentirà di partecipare a tutti i vernissage e gli eventi artistici della galleria.