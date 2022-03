Giornata Internazionale della Donna nel quartiere Q5 a Latina

L’Associazione La Domus in collaborazione con la rete civica Q4Q5 e la parrocchia San Luca di Latina hanno deciso di celebrare la Giornata Internazionale della Donna con la proiezione del film Marianna Ucria di Roberto Faenza.

Il film è tratto dallo splendido libro, vincitore del Premio Campiello nel 1990, di Dacia Maraini “La Lunga Vita di Marianna Ucria” che racconta le vicende di un’antenata della scrittrice vissuta nella Sicilia del Settecento. Marianna, sordomuta dalla tenera età, è costretta a sposare un anziano zio. La sua condizione, di donna con disabilità, privata di qualsiasi libertà e diritto, non le impedirà di studiare e conoscere importanti menti a lei coeve.

Una figura femminile indimenticabile non solo per il suo desiderio di indipendenza, la forza e la caparbietà, ma anche per la sua sete di sapere, l’acuta intelligenza e la modernità di pensiero, che anche oggi può essere uno spunto di riflessione sulla condizione femminile, non solo del passato ma anche del presente. Il bel film di Roberto Faenza, curato nei particolari, è del 1997.

L’appuntamento

È per martedì 8 marzo alle ore 18.00 presso la parrocchia della chiesa di San Luca a Latina.