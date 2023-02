All’Ateneo delle Arti “Marinella e le Altre – Omaggio a De Andrè”

Nuovo appuntamento all’Ateneo delle Arti in programma per domenica 26 febbraio il concerto dedicato alle donne cantate da Fabrizio De André, sul palco l’Archetipo Ensemble.

Lo spettacolo "Marinella e le Altre – Omaggio a De André" propone una galleria di ritratti femminili indimenticabili che De André ha saputo tratteggiare con musica e parole attraverso canzoni come “Amore che vieni amore che vai”, “Hotel Supramonte”, “Geordie” e “via del Campo”. Un’attenzione particolare sarà data all’arrangiamento acustico che prediligerà gli strumenti a corde, anche etnici che accompagno una voce maschile e due femminili.

A impreziosire questo spettacolo minimalista ma intenso le esibizioni delle allieve del corso avanzato dell’Ateneo delle Arti che danzeranno su coreografie della direttrice del centro Valentina Zagami.

Il concerto sarà aperto dal finalista del "Latina’s Got Talent" 2022 Simone Sabatino che presenterà la sua canzone “Quella notte a Vienna”. Una storia di sport e libertà, dedicata a Matthias Sindelar, calciatore austriaco che il 2 aprile del 1938 si rifiutò di accettare la sconfitta programmata dell'Austria contro la Germania nazista, portando la sua nazionale a vincere 2 - 0.

L’appuntamento

È per domenica 26 febbraio alle ore 18.30 presso l’Ateneo delle Arti di Latina. per informazioni sono a disposizione i numeri 0773 1751162 e 393.9465282, e l’indirizzo email direzione@ateneodellearti.it. Sarà possibile acquistare i biglietti sia in sede che sul sito dell’Ateneo.