Vincenzo Martorella presenta Mary Lou (Williams), Maria (Schneider) e le altre

Tornano a Formia gli appuntamenti del Jazzflirt, in particolare nel mese di marzo due saranno gli eventi di introduzione all’ascolto curati dal uno dei più autorevoli critici musicali d’Italia, esperto di jazz, docente in conservatorio, scrittore e storico Vincenzo Martorella.

Dunque in programma per il mese di marzo, il 12 e il 26, due incursioni nel jazz al femminile, alla scoperta di artiste di assoluta preminenza e prestigio, che troppo spesso vengono dimenticate, o relegate a ruolo di comparsa, nelle storie e nelle narrazioni della storia della musica.

Nel primo incontro, sabato 12 marzo alle ore 18.30 presso il Grande Albergo Miramare, protagonista della serata sarà la musica di Mary Lou Williams, si percorrerà un viaggio a ritroso, dalle origini del jazz fino alla turbolenza del bebop, per incontrare alcune tra le più luminose figure di un periodo del jazz raccontato esclusivamente al maschile (eccezion fatta per le grandi e celeberrime cantanti, le quali, proprio per questo, non saranno trattate). Per citare qualche nome, si ascolteranno (e si vedranno all’opera in rari filmati d’epoca), le pianiste Beryl Booker, Lil Hardin e Hazel Scott; le trombettiste Valaida Snow e Clora Bryant, l’incredibile sassofonista Vi Redd, la funambolica batterista Viola Smith, e l’International Sweethearts of Rhythm, una delle più famose orchestre tutte al femminile del jazz pre-bebop.

Nel secondo appuntamento, sempre al Grande Albergo Miramare, in programma il 26 marzo, l’attenzione sarà rivolta al presente, attraverso un’analisi della produzione di Maria Schneider, ma soprattutto al futuro, con un’attenta osservazione dei talenti femminili più promettenti.

L’appuntamento

È dunque presso il Grande Albergo Miramare di Formia sabato 12 e sabato 26 marzo alle ore 18.30. l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, per prenotare sono a disposizione i numeri 338-6924358, 335-7049919 e 324 – 5451814.