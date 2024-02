Al Circolo Cittadino il concerto Maurizio Rolli – Sound Archives

Prosegue la rassegna "Latina in Jazz 23/24" organizzata dal Latina Jazz Club Luciano Marinelli e ospitata presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo.

Sul palco dell’auditorium Maurizio Rolli al basso elettrico, Emanuela Di Benedetto alla voce, Gianluca Caporale al sax-clarinetto-flauto, Giulio Gentile al pianoforte e Luca Di Muzio alla batteria per il Maurizio Rolli – Sound Archives.

Maurizio Rolli, dopo essere stato titolare della prima cattedra di basso elettrico in Italia presso il conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro, è attualmente docente di basso elettrico, contrabbasso jazz, musica d’insieme jazz e big band presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara.

Ha collaborato e collabora, dal vivo e in studio, nelle diverse vesti di arrangiatore, direttore, strumentista o band leader, con Chaka Khan, Vince Mendoza, Metropole Orchestra, Bill Russo, Mike Abene, Jeff Lindberg’s Chicago Jazz Orchestra, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Columbia College Big Band in un progetto con Mike Stern, e moltissimi altri ancora. È stato bassista, compositore, arrangiatore dell’orchestra Is Ensemble formata dall’ISMEZ (Istituto per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno), vincendo un concorso a cui hanno partecipato oltre 140 musicisti provenienti da tutta Italia. È stato nell’organico dell’orchestra di svariati e importanti programmi televisivi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 17 febbraio alle ore 21.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3501959933 o 3387961980. I biglietti saranno acquistabili anche presso il botteghino sabato sera dalle ore 19.00.