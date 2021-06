Mediterranea: la rassegna di eventi estivi a San Felice Circeo

Orario non disponibile

Anche il Circeo si prepara a vivere appieno questa estate 2021, sebbene sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19, con la rassegna Mediterranea La Civiltà Blu.

La rassegna, promossa dall’Associazione Amor Per Circeo, avrà inizio il 26 giugno per proseguire per tutta l’estate fino al 4 settembre.

Tra gli appuntamenti più attesi i dibattiti a cura del giornalista Andrea Pancani che presso l’accogliente Villa La Corte ospiterà alcuni importanti giornalisti, politi, esponenti del mondo dello spettacolo e intellettuali italiani per discutere di temi di attualità.

Tra gli ospiti di Mediterranea ci saranno: Franco Bechis, Pierpaolo Sileri, Paolo Liguori, Giordano Bruno Guerri, Carlo Calenda, Paolo Crepet, Paolo Cirino Pomicino, Luca Palamara, Alessandro Cecchi Paone, Roberto Sommella, Marco Rizzo, Luca Barbareschi, Fulvio Abbate, Claudia Fusani, Maria Elena Capitanio, Virginia Saba, Enrico Brignano.

Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento alla Villa dei quattro venti con il musical Al Passo coi Tempi di Zavattieri, il Concerto al Plenilunio, lo spettacolo di Enrico Brignano e la prima edizione del Concorso Circeo in Musica. Tra i momenti dedicati al cinema, sempre presso la Vigna la Corte si terranno una serie di proiezioni di grandi classici italiani e il Premio Antonio Catricalà alla sua prima edizione.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero, per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Pro Loco di San Felice Circeo al numero 0773.547770.

Il programma della rassegna:

Sabato 26 giugno | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Oltre Il Vaccino: La Sanità Post Covid-19

Sabato 3 luglio | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Casa-Vacanza Brignano

Sabato 10 luglio | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Sì Viaggiare: Nuove Mete Per Turismo E Ristorazione

Sabato 17 luglio | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

L'Europa Dalla A Alla Z

Sabato 24 luglio | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Lo Stato Non Va In Riserva: Primo Premio Antonio Catricalà

Venerdì 30 luglio | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Storia Fuori Corso

Mercoledì 4 agosto | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

L’Europa Che Verrà

Venerdì 6 agosto | 21:30 - 23:00 - Vigna La Corte

Concorso “Circeo In Musica” Prima Edizione

Lunedì 9 agosto | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Contro! Faccia A Faccia Con Alessandro Di Battista

Martedì 10 agosto | 22:00 - 23:30 - Vigna La Corte

Film – L'ultimo Gattopardo

Mercoledì 11 agosto | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Idee Per Il Dopo...

Giovedì 12 agosto | 22:00 - 23:30 - Vigna La Corte

Film – La Ciociara

Venerdì 13 agosto | 22:00 - 23:30 - Vigna La Corte

Film – Poveri Ma Belli

Martedì 17 agosto | 22:00 - 23:30 - Vigna La Corte

Film – Pane Amore E Fantasia

Mercoledì 18 agosto | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Roma, L'ingovernabile

Giovedì 19 agosto | 22:00 - 23:30 - Vigna La Corte

Film – Toto’ Diabolicus

Venerdì 20 agosto | 22:00 - 23:30 - Vigna La Corte

Film – Troppo Forte

Sabato 21 agosto | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Belle e Internazionali: Quale Mercato Per Le Aziende Italiane

Domenica 22 agosto | 21:30 - 23:00 - Vigna La Corte

Concerto Al Plenilunio

Venerdì 27 agosto | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Toghe Scosse

Sabato 28 agosto | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

C'era Una Volta La Politica

Sabato 4 settembre | 20:00 - 21:00 - Vigna La Corte

Mi Chiamo Luca - Luca Barbareschi