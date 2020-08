Alla Torre di Mola le opere di Emanuela De Franceschi

All’interno della rassegna Formia Contemporanea, sarà ospitata presso la Torre di Mola a Formia la mostra Mediterraneo, Evoluzione di un Mito.

In esposizione venti tele dell’artista Emanuela De Franceschi che rivisita il mito dell’Antica Roma in chiave moderna, in una mostra a cura del professor Claudio Strinati. Un luogo storico dove mito, leggenda, immaginario e realtà si fondono in un rincorrersi di piani temporali e di sguardo nelle opere di Emanuela De Franceschi.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 5 agosto alle ore 18.30 con un incontro presso la sala conferenze dell’Archivio Storico della Torre di Mola seguita da un gustoso aperitivo in terrazza. Al vernissage saranno presenti oltre all’artista e il curatore, anche Maria Grazia Londrino direttrice artistica della rassegna Formia Contemporanea, il Sindaco Paola Villa, l’Assessore alla Cultura Carmina Trillino.

La mostra sarà aperta fino al 31 agosto dal mercoledì alla domenica dalle 19.00 alle 23.00. L’ingresso libero è libero ma con obbligo di mascherina.

