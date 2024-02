Meganoidi a Latina: un concerto per celebrare i 20 anni di Zeta Reticoli

Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della musica alternativa italiana, arrivano a Latina i Meganoidi (nella foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale della band) ospitati dal Sottoscala 9 venerdì 23 febbraio.

La band genovese con all’attivo 25 anni di carriera, festeggia quest’anno i 20 anni di una canzone diventata manifesto di una intera generazione: Zeta Reticoli.

In occasione di questo anniversario importante la band ha organizzato un tour nazionale per ricordare i loro successi in una inedita versione unplugged.

Il Sottoscala 9 apre le sue porte a tutti quelli a cui “brucia ancora”, le prevendite sono aperte tutti giorni a partire dalle ore 18.00, per l’ingresso occorre avere la tessera ARCI.

L’appuntamento

È per venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 presso il Sottoscala 9 di Latina.